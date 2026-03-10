İyi Partili Dalgın'dan, Orta Doğu'daki Gerilime İlişkin İktidara Çağrı: "Ekonomik Planınızı Güncelleyin"

(ANKARA)- İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Orta Doğu'daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin iktidara "Birincisi, ekonomik planınızı güncelleyin. Piyasalara güven verin ki, faizler daha fazla artmasın. İkincisi, büyük tedarik kanallarını oluşturun. Gübrenin hem maliyetini hem tedariğini aşağı çekmek lazım ki; Türk çiftçisi üretebilsin, bir gıda krizine yakalanmayalım. Üçüncüsü vergileri indirin. Vatandaşın cebine bu maliyetler yansımasın" çağrısında bulundu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Orta Doğu'daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin 3 temel kanaldan etkilendiğini belirten Dalgın, "Bir tanesi borçlanma maliyeti. Her sene 200 milyar dolardan fazla dış borcu çevirmek zorundayız. Faizlerdeki artış bize maliyet olarak yazıyor. İkincisi enerji maliyetleri. Biliyorsunuz petrol ve doğalgaz ithalatçısıyız. Bunların fiyatlarındaki artış akaryakıta yansıyor. Akaryakıta zam her şeye zam demek. Üçüncüsü tedarik zincirimiz. Körfez'in tıkanmış olması hem mal alırken hem mal satarken hem de ham maddeyi alırken bizi negatif etkiliyor" dedi.

Yapılması gerekenleri sıralayıp hükümete seslenen Dalgın, "Birincisi, ekonomik planınızı güncelleyin. Piyasalara güven verin ki, faizler daha fazla artmasın. İkincisi, büyük tedarik kanallarını oluşturun. Bilhassa gübre için bunu vurguluyorum. Çünkü Mart ayı çiftçimizin ekim ayı. Gübrenin hem maliyetini hem tedariğini aşağı çekmek lazım ki; Türk çiftçisi üretebilsin, bir gıda krizine yakalanmayalım. Üçüncüsü vergileri indirin. Vatandaşın cebine bu maliyetler yansımasın. Önemli olan vatandaşın cebidir, bolluk berekettir. Vergiler sonra zaten toplanır" ifadesini kullandı.

Afetlere, savaşlara ve beklenmedik gelişmelere hazırlık yapılması gerektiğini de ekleyen Dalgın, "Hazırlık yapın ki, bir gün uyandığımızda; 'A deprem olmuş, a savaş çıktı' demeyelim. Çünkü Türkiye'yi sokakta bulmadık" ifadesini kullandı.

