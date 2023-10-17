İvrindi Belediyesi Vatandaşların Taleplerine Cevap Vermeye Devam Ediyor

İvrindi Belediyesi, vatandaşların taleplerine cevap vermeye ve hizmetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Cengiz, her alanda ihtiyaçlara yönelik projeler ürettiklerini belirterek, şehrin yaşanabilirliğini arttırmak ve gelişmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Kırsala 650 bin m2 parke taşı döşendiği de haberde yer aldı. Ayrıca, mahalle fırınlarının yenilenmesi konusunda da çalışmalar yapıldığı belirtildi.

İvrindi Belediyesi vatandaşların taleplerine cevap vermeye ve hizmetler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Her alanda ihtiyaçlara yönelik projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Cengiz " Merkezden kırsala her detayına önem ve değer verdiğimiz şehrimizin yaşanalı bilirliğini arttırmak ve gelişmesine katkıda bulunmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" dedi

Kırsala 650 bin m2 parke taşı

Göreve geldiği günden beri merkez kırsal ayrımı yapmadan görevi sürdüren Başkan Cengiz adeta İvrindi'de hizmet belediyeciliği örneği sergiliyor.

Hemşerilerimizin konforlu ulaşımını sağlamak önceliğimiz diyen Başkan Cengiz " Özellikle 2 yıldır merkezde yoğun mesai harcıyoruz. İlçe merkezimizin kronik sorunu olan Altyapı İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı Yenilemesi, Doğalgaz, Fiber hattı çekimi gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Bununla birlikte üstyapı yenilemede Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile bu sürece kadar önemli bir noktaya geldik. Bizler bu hizmetleri ilçe merkezimizde sürdürürken kırsal mahallelerimizi de ihmal etmeden hemşerilerimizin konforlu ulaşımı için yoğun mesai harcadık.

Nerdeyse ilçemiz kırsal mahallelerimizde kilitli parke taşı döşenmedik cadde sokak kalmadı. Üstyapı anlamında ilçemiz altın dönemini yaşıyor diyebiliriz. İlçemizin gelişmesi ve hemşerilerimizin konforlu ulaşım imkanına sahip olması için ilk günkü azim ve kararlılığımız ile çalışmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin mutluluğu, onların refahı ve konforu her şeyden önce gelir"

Mahalle fırınları yenileniyor

Kırsalda ulaşımdan sonra en büyük talebin mahalle fırınlarının yenilemesine yönelik olduğuna değinen Başkan Cengiz " Mahalle kültürümüzün, kaynaşma geleneğimizin olmazsa olmazı mahallelerimizdeki fırınlar. Her mahallemizde yaklaşık 10 adet fırın bulunuyor. İmece usulü ekmek ve böreklerin yapıldığı, sohbet ile kaynaşmaya vesile olan fırınların tadilatını ve yeni inşasını İvrindi Belediyesi olarak bizler üstleniyoruz.

Merkezden kırsala bu konuda her mahallemize dokunma gayretinde oluyoruz. Bu hususta ilçe geneli 38 yeni mahalle fırını inşa ederken, 49 mahalle fırınının da tadilatını gerçekleştirdik. Hemşerilerimiz özellikle de hanımlarımız bu dokunuşlardan oldukça memnun. Bizler de her alanda eksikliği hissedilen hizmetleri gerçekleştirmeye, halkımızın memnuniyeti için çaba göstermeye devam edeceğiz." - BALIKESİR