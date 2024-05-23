İTÜ'nün 250. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor

Türkiye'nin mühendislik eğitimi veren en köklü kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) "250. Yıl Etkinlikleri" devam ediyor.

Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ndeki şenlikler kapsamında, bugün MFÖ, yarın Cem Adrian, 25 Mayıs'ta da Türk rap müziğinin ünlü ismi Ceza konser verecek.

Kızlar Plaj Voleybolu Milli Takım oyuncuları, gösteri maçı yapacak. Eski basketbolcu Petar Naumoski ve Milli Takım Basketbol oyuncuları da gösteri maçına çıkacak. Eski futbolcu Pascal Nouma ise yarın penaltı gösterisi sunacak.

Şenlikler kapsamında 26 Mayıs'ta Geleneksel İTÜ Günü'nde farklı nesillerden mezunlar bir araya gelecek.

Kampüste kurulan stantlarda öğrenciler çeşitli atölyelere katılacak ve oyunlar oynanacak.

Şenlikler 26 Mayıs'ta sona erecek.