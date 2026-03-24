İtalyan La Repubblica gazetesi, Yunan medya grubu Antenna'ya satıldı

İtalya'nın önde gelen sol eğilimli ulusal çapta günlük yayın yapan La Repubblica gazetesinin Yunanistan merkezli medya grubu Antenna'ya satışının tamamlandığı bildirildi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, İtalya'nın ünlü Agnelli ailesinden iş insanı John Elkann'ın başında bulunduğu Exor Holding, gazetenin bünyesinde bulunduğu GEDI Medya Grubu'nun yüzde 100'ünü, Yunan denizcilik devi Theodore Kyriakou'nun başkanı olduğu Antenna'ya sattı.

GEDI Medya Grubu'nun Antenna'ya satışının, La Repubblica gazetesi dışında "Radio Deeja", "Radio Capital", "m2o" radyo kanalları ile HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes dergisi ve Manzoni reklam ajansını kapsadığı belirtildi.

Bu arada, yine GEDI grubu bünyesinde bulunan ülkenin en eski ulusal gazetelerinden Torino merkezli La Stampa'nın bu anlaşmanın dışında olduğu ve bu gazetenin ay başında yapılan ön anlaşma çerçevesinde İtalyan SAE grubuna satılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, her iki gazetede çalışan gazeteciler, söz konusu satış operasyonları dolayısıyla yayın bağımsızlığı ve işten çıkarmalar konusunda endişelerini dile getirdi.

Exor Holding İcra Kurulu Başkanı John Elkann ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Yayıncılık, ancak hesapları düzenli olanların yapılabileceği bir meslektir. Ailem ve ben, yayıncılığı her zaman okuyucular sayesinde ayakta duran bir meslek olarak gördük. Ancak ne yazık ki İtalya'da bir gazeteye sahip olmak, bir meslekten ziyade bir etki ve güç aracı olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Elkann, La Repubblica'nın Antenna'ya ve La Stampa'nın da SAE'ye satışıyla, bu iki gazetenin gazetecileri için "gelişim ve özgürlük dolu bir gelecek sağlayacağına" inandığını ifade etti.

Yunan Antenna Grup da yaptığı bir yazılı açıklamayla La Repubblica'ya önemli ve yeni kaynaklarla yatırım yapacağını bildirdi.