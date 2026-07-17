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İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Kayseri'de Açılıyor

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İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı yarın Kayseri'de açılacak.

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı yarın Kayseri'de açılacak.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen fuar, yarın Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılacak.

Fuarda farklı ceza infaz kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünler sergilenecek, satışları yapılacak. Fuarda gıdadan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve mobilyadan deri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İşyurdu atölyelerinde, hükümlü ve tutuklulara verilen meslek eğitim sonucu üretilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan fuar, 22 Temmuz'a kadar 14.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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