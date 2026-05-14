İstanbul'da nisanda en çok portakal ve domates tüketildi

İstanbullular nisan ayında meyve olarak en çok portakal, sebze olarak ise domates tüketti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde nisanda 35'i meyve, 47'si sebze olmak üzere toplam 82 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 31'i meyve ve 46'sı sebze olmak üzere toplam 77 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde nisanda satış için getirilen 153 bin 99 ton ürünün 53 bin 554 tonunu meyve, 99 bin 545 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 49 bin 732 ton ürünün 19 bin 76 tonu meyveden, 30 bin 656 tonu da sebzeden oluştu.

İki halde geçen ay 72 bin 630 ton meyve ve 130 bin 201 ton sebze olmak üzere toplamda 202 bin 831 ton ürün satışa sunuldu.

Portakal 31,56 lira, domates ise 160,13 liradan satıldı

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların nisanda tercih ettiği meyveler arasında portakal, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa'daki halde 8 bin 887 ton portakal, 18 bin 184 ton domates satıldı. Ataşehir'deki hale ise 2 bin 898 ton portakal, 6 bin 478 ton domates getirildi. Böylelikle her iki halde toplam 11 bin 785 ton portakal, 24 bin 662 ton domates satışa sunuldu.

Portakalı 11 bin 703 tonla çilek, 10 bin 419 tonla muz, 10 bin 10 tonla elma, 6 bin 767 tonla limon, 5 bin 519 tonla mandalina, 4 bin 437 tonla karpuz, 3 bin 78 tonla armut, 1124 tonla kivi ve 1020 tonla erik takip etti.

Domatesi ise 17 bin 16 tonla salatalık, 15 bin 293 tonla patates, 10 bin 567 tonla biber, 8 bin 711 tonla patlıcan, 8 bin 489 tonla kuru soğan, 7 bin 708 tonla havuç, 4 bin 241 tonla kabak, 2 bin 653 tonla ıspanak, 2 bin 566 tonla beyaz lahana, 2 bin 376 tonla karnabahar ve 2 bin 250 tonla semizotu izledi.

Halde bir kilogram portakal ortalama 31,56 lira, çilek 96,56 lira, muz 87,04 lira, elma 67,03 lira, limon 65 lira, mandalina 31,56 lira, karpuz 50,69 lira, armut 64,39 lira, kivi 105,63 lira ve erik 308,59 liraya alıcı buldu.

Domatesin kilogramı ise ortalama 160,13 lira, salatalık 38,91 lira, patates 21,44 lira, biber 113,75 lira, patlıcan 41,57 lira, kuru soğan 12,25 lira, havuç 19,09 lira, kabak 42,19 lira, ıspanak 45,31 lira, beyaz lahana 13,13 liradan satıldı.

En pahalı ürün 650 lirayla kiraz

Meyve ve sebze hallerinde nisan ayında satılan en pahalı ürün 650 lirayla kiraz oldu.

Kirazı 308,59 lirayla erik, 283,75 lirayla şeftali, 265 lirayla kayısı, 254,69 lirayla üzüm, 236,25 lirayla nektarin, 203,21 lirayla dut, 178,50 lirayla yaprak, 160,13 lirayla domates ve 156,25 lirayla ayva takip etti.