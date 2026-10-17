İstanbul Valisi Gül, sel ve su baskınının etkilediği Ayazağa'da incelemelerde bulundu:

İstanbul Valisi Davut Gül, dün düzenledikleri Afet Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararlardan birinin de Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılması olduğunu belirterek, "Bir Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanlar var. Bunların bugün yıkımına başlıyoruz." dedi.

Vali Gül, İstanbul'da sel ve su baskınının en çok etkilediği bölgelerden Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklama yaptı.

Selde kaybolan 3 kişinin henüz bulunamadığını, AFAD koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirten Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde, jandarma, emniyet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de dere ve benzeri noktalarda arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarının alana geldiklerini hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

"Enkazların temizlenmesi, hayatın normalleşmesiyle ilgili çeşitli kararlar alındı. Aynı zamanda orta ve uzun vadede yapılacaklar istişare edildi. Bu toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyemiz ile bütün kamu kurum ve kuruluşları vardı. Alınan kararlardan bir tanesi de bu dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılmasıydı. Bir Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanlar var. Bunların bugün yıkımına başlıyoruz. Buradaki hemşehrilerimizin mağdur olmaması, stadyumun hizmet vermesi, Kur'an kursunun alternatif yerde yeniden yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bizleri talimatlandırdı. Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz."

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçleri birebir takip ettiğini belirterek, "Dün hemşehrilerimizin hesaplarına, 5 bini aşkın kişinin hesabına ilk etapta 10'ar bin lira para yatırıldı. Bu parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bize gönderdiği ödenekle yatırdık. Bu para, zararların karşılığı değil afet döneminde acil ihtiyaçlar için kullanılması maksadıyla verilen bir para. Diğer zarar ziyanlarla ilgili tespitler devam ediyor. Bu tespitleri bugün, en geç yarın öğlene kadar tamamlamak istiyoruz. Pazartesi günü de zarar ziyanla ilgili AFAD'ın belirlediği kriterler çerçevesinde vereceğimiz paraları hemşehrilerimizin hesabına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün ve yarın çok büyük bir yağış beklemiyoruz"

Meteoroloji ve AKOM'dan gelen yağış uyarılarına yönelik soru üzerine Gül, "Bugün ve yarın yağış var ama çok büyük bir yağış beklemiyoruz. Toprak yağışa doydu. Dolayısıyla bazı yerlerde toprak kayması ya da sıkıntılı binalarda farklı endişelerimiz olabiliyor. O açıdan hemşehrilerimiz toprak kaymasıyla, binaların çökmesiyle ilgili kendi binalarında bir risk görüyorlarsa, böyle bir endişeleri varsa kaymakamlarımız, 112, ilçe AFAD koordinasyonu marifetiyle bütün hemşehrilerimizi misafir etmeye hazır." dedi.

Vali Gül, yıkımları bugün tamamlamak istediklerini dile getirerek, çok az sayıda binada çekilmeyen suların kaldığını, birçok kurumdan personelin ve gönüllülerin el birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Selde kaybolanlardan ikisinin Türk, birinin de Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten Gül, 3 kişiyi de aynı hassasiyetle her yerde aradıklarını, bunun kolay bir organizasyon olmadığını, kaybolanların bir vesileyle sağ kurtulmuş olmalarını temenni ettiğini ancak vefat etmişlerse de bir an önce ulaşarak ailelerin acılarını dindirmek istediklerini anlattı.

Gül, İl Sağlık Müdürlüğünün düzenli su numuneleri aldığını ve olumsuz bir şey çıkmadığını belirterek, "Henüz elektrik veremediğimiz yerler var. Elektrik verilemeyen yerlerin önemli bir kısmı tedbir amaçlı. Islak zemin olduğu için şu aşamada elektrik verildiğinde çeşitli problemler çıkabilir. Testler olumlu sonuçlandığında arkadaşlarımız enerjileri bağlayacaklar. Okulların problemleri pazartesiye kadar tamamlanarak açılmış olur. Pazartesi eğitim öğretime devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA