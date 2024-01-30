İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka ve Yükseköğretim Konuşuldu

İstanbul Teknik Üniversite'sinde, yapay zekanın yükseköğretim üzerindeki etkileri konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı açıklamaya göre, Yükseköğretimde üretken yapay zeka: Yükseköğretim Kurulu-sektör buluşması toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, iş dünyasının önde gelen şirketlerinden teknoloji yöneticileri ve rektörlerin katıldığı toplantı, yapay zekanın yükseköğretim üzerindeki etkilerini sektör profesyonellerinin bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Erol Özvar, YÖK bünyesinde uzun zamandır dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri konusunda yürütülen teknik çalışmaların somut adımlara dönüşmeye başladığına dikkati çekti.

Özvar, "Dijital teknolojiler alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak, ilgili bütün sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını karşılamak amacıyla lisans düzeyinde bilgisayar, yazılım ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerimizin yanında, 12 üniversitemizde yapay zeka mühendisliği ve yapay zeka ve veri mühendisliği bölümleri ile lisansüstü seviyede farklı programlar açılmış durumdadır. Önümüzdeki dönemde yapay zeka temelli yeni programların açılması da planlanmaktadır." dedi.

Farklı alanlara yönelik 10 merkez bulunuyor

Dijitalleşen dünyada dijital güvenlik konusunun giderek önem kazandığını, bu alanda nitelikli ara eleman yetiştirmek için dört yeni Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açtıklarını aktaran Özvar, araştırmaya yönelik akademik birimlerin de kurulduğunu ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünün bunun en önemli örneği olduğunu vurguladı.

Çeşitli üniversitelerde farklı alanlara yönelik 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunduğunu da hatırlatan YÖK Başkanı, Avrupa Komisyonu'nun, esnek ve kapsayıcı öğrenme fırsatları olarak nitelendirdiği, çeşitli kamu ve özel hizmet tarafından sunulan mikro yeterliklerin, Avrupa'da ve dünya çapında hızla yaygınlaştığını da ifade etti.

Erol Özvar, yapay zeka temelli bilişim teknolojisi ile mobil yazılım temelli iletişimin gelecekte ağırlık kazanacağını ve sadece mühendislikte değil diğer bütün alanlarda da talep edilir hale geleceğini sözlerine ekledi.