İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) 2008 yılından bu yana bir parçası olduğu Avrupa İşletmeler Ağı'nın Türkiye Ulusal Toplantısı İSO'da gerçekleştirildi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğindeki toplantıya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) Sektör Başkanı Muriel de Grande ve Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos katıldı.

Erdal Bahçıvan, buradaki konuşmasında, 2003 yılında AB Bilgi Merkezi olarak başladıkları yolculuğu, 2008 yılından bu yana Avrupa İşletmeler Ağı'nın bir parçası olarak sürdürdüklerini belirtti.

Yapılan işbirliği sayesinde bugüne dek binlerce KOBİ'nin uluslararası pazarlara açılmasının sağlandığını, birçok uluslararası ticari, teknolojik, inovatif ve sürdürülebilir ortaklığın kurulduğunu ifade eden Bahçıvan, "Avrupa İşletmeler Ağı, hem firmalarımızı hem de hizmet kalitemizi geliştirmemizde önemli bir rol oynuyor. Özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında AB'de getirilen yeni normlara Türk sanayisinin ve iş dünyasının uyum sağlayabilmesi için AB ülkelerine sürdürülebilirlik konusunda sağlanacak destek ve ayrıcalıklardan Türkiye de faydalanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayicilerin ve ticaret erbabının AB ülkelerindeki ortaklarıyla etkin iletişimi ve ürünlerin hedef ülkelerde daha rekabetçi bir şekilde pazarlanabilmesi için firmaların çalışanlarının AB ülkelerine rahatça girip çıkabilmelerinin en az ürünlerin bu ülkelere rahat ulaşımı kadar öncelikli olduğunu belirten Erdal Bahçıvan, vize sorunu konusunda acil rahatlatıcı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda KOSGEB olarak Yeşil Sanayi ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik bir destek programı açıkladıklarını, KOSGEB olarak KOBİ'lerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

"Türkiye, projenin çok önemli bir üyesi"

EISMEA Sektör Başkanı Muriel de Grande de Türkiye'nin Avrupa İşletmeler Ağı projesi çerçevesinde çok güçlü ve önemli bir varlığa sahip olduğunu, söz konusu ağın resmi olarak 15 yıl önce başladığını belirterek, "Türkiye de gerçekten çok önemli bir üye. Türkiye'nin 10 adet konsorsiyumu var ve bu konsorsiyumlar Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerini kapsıyor. 50 kuruluş var ve bu 50 kuruluş farklı disiplinleri temsil ediyor. Mesela ticaret odaları, kamu veya özel danışmanlık şirketleri, üniversite ve araştırma enstitüleri, bölgesel veya ulusal kalkınma ajansları ve diğer devlet kurumları bu kurumlar arasında." ifadesini kullandı.