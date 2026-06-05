Yasa dışı bahiste 130 şüpheliye işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturmada yasa dışı bahis kapsamında faaliyetleri tespit edilen 130 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği bilgisini veren Gürlek, şöyle devam etti:

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir."

Soruşturmaları yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile görev alan diğer kurumlara teşekkürlerini ileten Gürlek, "Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.