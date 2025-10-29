Haberler

İstanbul Havalimanı 7 Yılda 402 Milyon Yolcu Ağırladı

İstanbul Havalimanı 7 Yılda 402 Milyon Yolcu Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla birlikte 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdiklerini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılış yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, havalimanını 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılında İstanbul Havalimanı 7 yaşında ve yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük havalimanı. İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik. Ayrıca, son 7 yılda 15 milyon 535 bin ton yük taşındı" dedi.

'AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI'

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yıllardır Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu kaydederek, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda da bu ünvanı korudu. Havalimanımız 13-19 Ekim 2025 dönemini kapsayan raporda günlük ortalama 1556 uçuş ile Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

'AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARDIK'

İstanbul Havalimanı'nı geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini işaret eden Bakan Uraloğlu, "17 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda Eş zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu uygulamasını hayata geçirerek Avrupa'da bir ilki başardık. Bu sistemle birlikte İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirmeye başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.