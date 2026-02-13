Haberler

İstanbul Halk Ekmek: 350 Gramlık Susamlı Pide 22,5 TL'den Satışa Sunulacak

Güncelleme:
İstanbul Halk Ekmek, 2026 yılı Ramazan ayında 350 gramlık susamlı pidenin fiyatını 22,5 TL olarak belirledi. İstanbullulara piyasa fiyatlarının oldukça altında hizmet sunmayı amaçlıyor.

(İSTANBUL) İstanbul Halk Ekmek, 2026 yılı Ramazan ayında 350 gramlık susamlı pideyi 22,5 TL'den satışa sunacak.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Halk Ekmek (İHE), 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Uzun yıllardır gelenekselleşen Ramazan pidesi satışı, bu yıl da tüm İHE büfelerinde devam edecek. Taze üretim ve aynı gün satış prensibiyle hareket eden İHE, İstanbulluların iftar sofralarındaki en güvenilir adresi olmaya devam ediyor. Ramazan pideleri, İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet veren 698 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla günlük olarak satışa sunulacak.

"Piyasa fiyatının altında satış"

İstanbul Halk Ekmek, Ramazan pidesi fiyatlandırmasında kamu yararı ve erişilebilirlik yaklaşımını esas alıyor. Piyasada 350 gramlık Ramazan pidelerinin 35–45 TL aralığında satışa sunulması beklenirken; İHE, aynı gramajdaki susamlı pidede fiyatı 22,5 TL olarak belirledi. Bu fiyat politikasıyla İHE, kaliteli ve doyurucu ürünleri piyasa ortalamasının çok altında bir bedelle İstanbullulara sunmuş olacak. Ayrıca, Ramazan ayının köklü geleneklerinden biri olan imsakiyeler, bu yıl da İHE büfelerinde ücretsiz olarak dağıtılacak.

Nuri Aslan: Berekete ve dayanışmaya inanıyoruz

Pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da "Ramazan'ın bereketini tüm İstanbul'a yayıyoruz. 350 gram Ramazan pidesini 22.5 TL'ye sofralara ulaştırıyoruz. Biz berekete ve dayanışmaya inanıyoruz. Umut burada, biz buradayız." ifadelerini kullandı.

