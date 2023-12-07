İstanbul Geneli 3. Münazara Turnuvası'nın ödül töreni yapıldı

İstanbul'daki tüm resmi ve özel liselerin katılımıyla düzenlenen İstanbul Geneli 3. Münazara Turnuvası'nın finali ve ödül töreni yapıldı.

İstanbul'daki tüm resmi ve özel liselerin katılımıyla düzenlenen İstanbul Geneli 3. Münazara Turnuvası'nın finali ve ödül töreni yapıldı.

Esenler Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen turnuvanın Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan ödül törenine katılan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, başarıya ulaşan gençleri tebrik ettiğini söyledi.

Gençlerin eskiye göre artık akranlarının çoğaldığını ifade eden Ceylan, "Şimdi artık kocaman bir dünyada 8,5-9 milyar insanın yaşadığı bir dünyada çağdaşlarınız aşağı yukarı 3 milyarlık büyük bir kitleyi temsil ediyor. Bu bağlamda sadece okulumuzdaki eğitimle ve derslerimizle kendimizi sınırlamak bizi maalesef gelişmeye, kapalı bir hale getirecek. Bizi akranlarımızdan, çağdaşlarımızdan bir adım öteye taşımak için hayatın bütün alanlarında farklı sosyal etkinliklerin içerisinde ve farklı alanlarda kendimizi yetiştirmek ve geliştirme zorunluluğumuz var." diye konuştu.

Ceylan, bu yarışmaların farklı alanlardaki sorumluluk projelerinin, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen çalışmaların, okulda kurulan kulüpler ile insani yardım çalışmaları gibi faaliyetlerin gençleri hayata alıştıran ve hazırlayan önemli başlıklardan olduğunu dile getirdi.

Münazara yarışmalarında dereceye giren, final oynayan gençlerin de kendi akranlarının çok önünde bir yolculuğun içerisinde olduklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bugün kendisini ifade edebilmek. konuşabilmek, bir meseleyi medenice tartışabilmek, kavga çıkarmadan, birilerini aşağılamadan bir konuyu tartışıp nihayete erdirebilmek, günümüz dünyası açısından çok kıymetli. Malum insanlar artık kavga ederek anlaşmaya hatta savaşarak bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Bu dünyada gençlerimizin konuşarak, uzlaşarak belli meseleleri tartışıyor olması daha güzel bir dünyanın kurulacağının da bu noktada bizler açısından habercisidir."

Esenler Belediye Başkan Yardımcı Ömer Çetinkaya ise turnuvada yarışan gençleri tebrik ederek, "Toplumumuza hizmet edecek bu tür projeler olduğunda biz tabiri caizse gönülden sevinerek ve hoşlanarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu tür projeler olduğunda sahip çıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

Yarışma

Turnuvada finale kalan İstanbul Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olmak için yarıştı.

Şampiyonluğu kazanan Haydarpaşa Lisesi'nden öğrenciler Meriç Cömert ve Nadir Akgül'e ödülleri verildi.

Turnuvada "en iyi konuşmacı" ödülüne Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden Melih Özmen layık görüldü.

Turnuvada birinci olan okula 7 bin 500 lira, finale kalan okullara ise 5 biner lira ödül takdim edildi.