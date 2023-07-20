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Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya, İstanbul'daki personelini de geri çekti

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Rusya, tahıl koridoru anlaşmasından çekildikten sonra bir kritik hamle daha yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın tahıl koridorunun işleyişini yürüten İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden personelini geri çektiğini duyurdu.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, geçtiğimiz hafta tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini ilan etti. Bu duruma tepkiler art arda gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyu bizzat Putin'le görüşeceğini aktardı. Gelişmeler dikkatle izlenirken Rusya, tahıl koridorunun işleyişini yürüten İstanbul'daki merkezden personelini geri çekti.

Rusya, geçen yıl Temmuz ayında başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Rus lider Putin'le konuyu görüşeceğini söyledi.

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Koridoru'nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel merkezden ayrıldı" karşılığını verdi. Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine kaynaklar, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

aristoteles:

Sayın Putinde R yoktur Sözünün eridir agzı bağka burnu başka söylemez nettir

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aristoteles:

Reisin göndermiyor onlara istesenizde istemesenizde kalacak dedi bakacaz dedi şu kadar harcadık bu kadarda harcarız dedi ümit çzdağ gönderecekti onu secseydiniz

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Huseyin Cicek:

Bu dediklerini Suriye de de uygulasaydi da Suriye lileri gönderip biraz daha rahatlasaydik mümin kardeşlerimizin sırtımıza bindirdigi 50-60 milyar doları saymıyorum bile

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