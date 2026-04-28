İstanbul'da yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturmasında 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen finans kuruluşuna yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bir finans kuruluşunun bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğünü, kredi kullandırılan şahıslardan erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen finans kuruluşuna yönelik operasyon düzenleyen ekipler, yönetici konumunda bulunan 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladığı iddiasıyla 7 Kasım 2025 ve 3 Ocak tarihlerinde 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve 7 zanlı tutuklanmıştı.