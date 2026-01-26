Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda yakalanan 38 şüpheli adliyede

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan sağlanan gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından 38 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda ekipler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, çok sayıda yurt içi ve dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transferine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenmişti.

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.