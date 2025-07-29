İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da yasa dışı bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 550 milyon TL değerinde mal varlığına ise el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel