İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da düzenlenen jandarma operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi olan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 550 milyon TL değerinde mal varlığına da el konuldu.
İstanbul'da yasa dışı bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 550 milyon TL değerinde mal varlığına ise el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel