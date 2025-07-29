İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen jandarma operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi olan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 550 milyon TL değerinde mal varlığına da el konuldu.

İstanbul'da yasa dışı bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 550 milyon TL değerinde mal varlığına ise el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var

Günlerdir süren yangın kabusunun ardındaki iki korkunç sebep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

550 milyonluk operasyon! 5 villa, 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.