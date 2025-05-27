İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasa dışı bahis suçuna yönelik bugün Papara A.Ş.'ye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticisi de dahil 13 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

" İstanbul'da 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Papara sistemlerinde 'Yasa Dışı Bahis' amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin lira işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar liralık mal varlığına el konuldu. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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