İstanbul'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Oluştu

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL, İSTANBUL'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından Kadıköy'de çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur etkili oldu. Kadıköy'de etkili olan yağışın ardından çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.