İstanbul'da Triatlon Şampiyonası Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da Triatlon Şampiyonası Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası sebebiyle İstanbul'da birçok yol saat 05.00 ile 18.30 arasında araç trafiğine kapatılacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çeşitli caddelerde uygulanacak kısıtlamalar açıklandı.

İSTANBUL'da '2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası' sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 30 ile 31 Ağustos arasında gerçekleşecek olan 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası organizasyonu kapsamında, saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.

Buna göre 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar) trafiğe kapatılacak.

Koşu Parkuru'nda; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

31 Ağustos Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar araç trafiğine kapatılacak.

31 Ağustos Koşu Parkuru'nda ise; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da taksi krizi! İBB'nin ihalesine çok sert tepki

İstanbul'un yeni krizi 'taksi ihalesi' oldu! İBB'ye tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.