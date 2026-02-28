Haberler

İstanbul'da sahte ilaç ve kozmetik ürünleri operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte ilaç ve kozmetik üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler ele geçirildi.

İstanbul'da sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı iddia edilen depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Avcılar'da bir depoya operasyon yapıldı.

Operasyonda, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte sahte ilaç ve kozmetik ürün imalatı ve satışı yapıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Depodaki kolilerde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan sahte kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Dünkü maça damag vuran olay
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi