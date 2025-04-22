İstanbul'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Gözaltı, 15 Tutuklama

(İSTANBUL)- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaat eden sahte reklamlarla binlerce kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

"Siberağ" adı verilen operasyon sonucunda toplam 4,6 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan bir suç ağı deşifre edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncelemede 2017 ile 2024 yılları arasında şüphelilerin kontrolündeki banka ve kripto para hesaplarında toplam 4.657.041.908,47 TL'lik işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 684 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Ayrıca yaklaşık 35 milyon TL değerinde olduğu belirtilen bir adet villaya da el koyma kararı alındı.

Operasyon, İstanbul'un yanı sıra Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir illerinde eş zamanlı olarak yürütüldü. Şüphelilerin dijital faaliyetlerine ilişkin çok sayıda materyale de el konuldu. El konulan materyallerin suçun işleniş biçimine dair delil niteliği taşıdığı bildirildi. Jandarma, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini açıkladı. Geniş çaplı dijital incelemeler sonucunda yeni bağlantıların da ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.