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İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi

İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarındaki yardım kararında değişikliğe gidildi
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İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin kararda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2024'te yürürlüğe giren kararın, 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "700.000 TL'ye" ibareleri "875.000 TL'ye", "350.000 TL'ye" ibareleri "437.500 TL'ye, "1.400.000 TL'ye" ibaresi "1.750.000 TL'ye" şeklinde güncellenirken, aynı kararın 6. fıkrasında yer alan "100.000 TL" ibaresi ise "125.000 TL" olarak değiştirildi.

Değişikliğe göre, hak sahiplerine bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi, bir işyeri için 437 bin 500 liraya kadar hibe, 437 bin 500 liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya ve diğer her bir işyeri için 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Ayrıca, 100 bin lira olarak belirlenen tahliye desteği de 125 bin lira olarak güncellendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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