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İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yapan suç örgütüne yönelik 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda milyonlarca makaron ve tonlarca kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda milyonlarca makaron, tonlarca tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüt faaliyeti kapsamında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, örgütlü şekilde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler İstanbul ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 762 bin 600 boş makaron, 684 bin 800 dolu makaron, 1 ton 486 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 277 bin 338 sigara sarma kağıdı, 9 bin boş sigara paketi, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 237 kilogram nargile tütünü, 3 bin 923 paket elektronik sigara tütünü, 5 bin 786 puro, 511 elektronik sigara ve nargile cihazı, 195 elektronik sigara likiti, 4 kompresör, 8 sigara sarma makinesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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