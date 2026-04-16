İstanbul'da Kaçak Pırlanta Operasyonu... 3 Milyon Dolar Değerinde Pırlanta Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Endonezya'dan havayoluyla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen dört şüphelinin, 3 milyon dolar değerinde tek parça halinde bulunan 80 karatlık pırlantayı kaçak yollarla yurda soktuğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin söz konusu pırlantayı Kapalıçarşı mevkiinde satmaya çalıştıkları yönünde edinilen bilgi üzerine harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen pırlanta muhafaza altına alındı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.