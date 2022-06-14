İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Topçu ile çok sayıda subay ve astsubay, burada şehitleri andı. Anma töreninde Eyüpsultan Camisi müezzini Davut Şenşoy, Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar edildi. Ardından törene katılan komutan ve askerler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. AA / Emrah Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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