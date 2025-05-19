İstanbul'da 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' Düzenlendi

İstanbul'da 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Binlerce kişi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü ve etkinlik sonrasında konser verildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla yürüyüş düzenlendi. 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' adı altında düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' düzenlendi. Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk Bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Beşiktaş-Dolmabahçe arasındaki yolun Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı. Yürüyüş sonrasında Beşiktaş Meydanı'nda kurulan sahnede İBB Orkestrası ve Redd grubu konser verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı

Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.