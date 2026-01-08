Haberler

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, Tarihi Eminönü Meydanı'ndaki seyyar tezgahların devrilmesine ve denizdeki birçok teknenin zarar görmesine neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, olaylar cep telefonlarıyla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Megakentte etkili olan fırtına nedeniyle Tarihi Eminönü Meydanı'ndaki seyyar tezgahlardan bazıları devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı satıcılar tezgahlarını tutarak önlem almaya çalıştı, bazıları da ıslanmamak için brandaların iç kısımlarında bekledi.

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki çok sayıda tekne zarar gördü. Bazı tekneler alabora olurken bazıları da kıyıya vurarak parçalandı.

Denizde botla fırtınaya yakalanan 2 kişinin yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Zeytinburnu Merkezefendi'de ise yıldırım düşen bir bina havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
