İstanbul'da iş insanını 'kredi limitini yükselteceğiz' diyerek dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, iş insanı Ü.E.'yi 1 milyon 500 bin lira dolandırdı. İki şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL'da kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, 'kredi limitinizi yükselteceğiz' vaadiyle iş insanı Ü.E.'yi (44) 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran tekstilci iş insanı Ü.E., telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Ü.E., polise verdiği ifadesinde, "Beni telefonla arayıp kendilerini banka çalışanı olarak tanıttılar. Kredi limitlerimi yükseltmek için 1 milyon 500 bin lirayı söyleyecekleri banka hesaplarına göndermemi istediler. Ben de inanarak parayı hesaba gönderdim. Ancak daha sonra bankayı aradığımda dolandırıldığımı anladım" dedi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği hesabın sahibi M.Y.'yi (37) gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, paranın aktarıldığı ikinci hesabın sahibi Ş.B.K.'yı (26) da yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
