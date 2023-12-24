İstanbul'da bir grup yüzücü İsrail'i protesto etmek için kulaç attı

Sarayburnu'nda bir grup yüzücü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren yüzücüler, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sahile geldi.

Grup üyelerinden Yüksel Sönmez, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek ve Gazze'nin sesini dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

Yılın 365 günü denize girdiklerini ve çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Sönmez, " İsrail'in Filistin'e uzun zamandır yaptığı zulme sessiz kalmak mümkün değil. Orada soykırım devam ediyor. İsrail'in derdi Filistin'i tamamen yok etmek. Bizler bu soykırımın bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sönmez, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin acısını derinden yaşadıklarını belirterek, tüm ülkeye başsağlığı diledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sinan Yardım da Gazze'de yaşananların ahlaksızlık ve vicdansızlık olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze halkına yaptığı zulmün soykırımdan başka bir anlam taşımadığını kaydeden Yardım, şöyle konuştu:

"Gazze'deki durum başka bir hal almıştır. Konu artık Gazze'deki insanlık dramı, emsali bulunmayan bir çocuk katliamıdır. Günümüzde birtakım bahanelerle Gazze'de yapılanlar; insani tutarsızlıktır, merhametsizliktir, soykırımdır. Gazze'deki savaş, İsrail ile Hamas'ın savaşı değil, artık örgütlü bir kötülük hali ile masum ve mazlum bir halkın savaşıdır."

Gruptakiler, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra sırayla suya atlayarak kulaç attı.