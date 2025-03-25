İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı

Ateşkes umutları arttı! Ukrayna ve Rusya bir konuda anlaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da, iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar devam eden yoğunluk nedeniyle trafik akışı bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Avcılar gişelerinden Mahmutbey'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde başlayan trafik yoğunluğu, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar uzanıyor. ???????

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
title