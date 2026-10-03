Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakem derneğinin İstanbul Şubesine fesih davası açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Başsavcılık, hakemlerin sınıflandırıldığı ve görevlendirmelerde sadakat esaslı davranıldığı yönünde dokümanlar tespit etti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri "Yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit etti. Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Şüpheliye uçarken karizmayı yerde bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya soruldu: Hakem atamaları değiştirildi mi?

Hakem atamalarıyla ilgili skandal iddiaya yanıt verdi
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti

“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı hayatını kaybetti
Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu

Fon krizinde yapılan savunmalar gülme krizine soktu
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı

CHP’den ayrılan Cemil Tugay’dan yeni hamle! Oradan da istifa etti
Uşak’ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Bu araç bir aileye mezar oldu!

Hakem Mustafa Tosun'un ifadesi ortaya çıktı: Kendilerine biat etmeyen hakemleri sistemin dışına itiyorlar

Eski hakem ifade verdi: Kurulan düzen deşifre oldu!