Büyükada'da Lefter Küçükandonyadis anısına gösteri maçı yapıldı

Büyükada'da Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Lefter Küçükandonyadis ve Adalı milli sporcular anısına gösteri maçı yapıldı. Etkinlikte konuşan Lefter Küçükandonyadis'in torunu Özcan Katmer, "Ailesi olarak burada olmak bizim için çok farklı duygular barındırıyor. Milli futbolcuların, Türkiye'ye mal olmuş futbolcuların bu şekilde isimleriyle birlikte anılması, bu şekilde etkinliklerde yer alması hem gelecek nesil için hem geçmişteki milli sporcular için çok anlamlı" dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adalar Kaymakamlığı iş birliği ile Adalı milli sporcular ve 2012 yılında hayatını kaybeden Lefter Küçükandonyadis anısına eski futbolcular gösteri maçı düzenlendi. Büyükada'da bulunan Koca Yusuf Futbol Sahası'nda yapılan etkinliğe; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı eski milli futbolcular ve Büyükada'da yaşayanlar katıldı. Gösteri maçının yapılacağı futbol sahasında Lefter Küçükandonyadis ve eski milli sporcular anısına bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra duayen spor spikeri Orhan Ayhan konuşma yaptı. Ayhan, Lefter'le arasında olan anılarından bahsederek etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gelecek nesiller için bu tarz etkinliklerin önemli olduğuna da vurgulayan Orhan Ayhan, gösteri maçını düzenleyenlere ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Eski Galatasaraylı futbolcular ile Adalı eski milli futbolcular arsında gösteri maçı yapıldı. Maçın ardından etkinlik son buldu.

Etkinliğe katılan teknik direktör Bülent Uygun, "Tabii Lefter Küçükandonyadis demek sadece Fenerbahçe'nin efsanesi demek yanlış olur. Türk futbolunun idolü, efsanesi ve yaptığı birçok insani değerlerle Türk futboluna çok şeyler kattı. Adı altında temsilen çok güzel şeyler başardı. O yüzden onun anısına burada olmak, ona sevgi ve saygılarımızı iletmek adına düzenlenen turnuvada yer almak bizim adımıza mutluluk verici. Kendisini rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Gösteri maçında oynayan eski Galatasaraylı futbolcu Cihan Haspolatlı ise, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Lefter gibi büyük bir futbolcunun anma törenine hazırlık maçına geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız, maçımızı da yaparız. En iyi şekilde de anmış oluruz" ifadelerini kullandı.