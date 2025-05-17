İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Arızalandı

İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Arızalandı
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Rusya'dan Mısır'a giden 'Azov Forward' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaparak Ahırkapı'ya demirletildi.

Rusya'dan Mısır'a seyri sırasında İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a giden "Azov Forward" isimli 142 metre boyundaki kuru yük gemisi Arnavutköy önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-8" römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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