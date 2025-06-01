İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yelken Yarışları Nedeniyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yelken Yarışları Nedeniyle Askıya Alındı
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40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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