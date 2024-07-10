İstanbul Boğazı'nda trafik geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı, Karadeniz'den Marmara Denizi yönüne giden 'Lıonfısh' isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadeniz'den boğaza giriş yapan 'Lıonfısh' isimli gemide Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında gemi arızası yaşandı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.