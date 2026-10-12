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İstanbul Başsavcılığı, 'Gizli' belge paylaşımları üzerine resen soruşturma başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası soruşturmasında 'Gizli' ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşıldığını tespit etti. Paylaşımları yapanlar hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Gizli' ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine, paylaşımları yapanlar hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, soruşturmanın aşamalarına göre çeşitli talimat ve müzekkereler gönderildi. Ancak savcılıkça, bazı sanal medya platformları ve dijital mecralarda, soruşturmanın içeriğine ilişkin 'Gizli' ibareli belgelerin paylaşıldığı tespit edildi. Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edildiği değerlendirilerek, paylaşımları yapanlar hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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