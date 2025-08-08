İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Altında

İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 50'nin Altında
İstanbul'da son iki gündür etkili olan yağmurlara rağmen baraj doluluk oranları yüzde 50'nin altına indi. Mart ayında yüzde 80'e kadar yükselen doluluk oranları, bu ay itibarıyla yüzde 49.96 olarak ölçüldü. Çeşitli barajlar arasında en düşük doluluk oranı Istrancalar barajında kaydedildi.

İSTANBUL'da son iki gündür etkili olan yerel yağmurlara rağmen barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ verilerine göre bugün ki doluluk oranı yüzde 49.96 olarak ölçüldü. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'e kadar yükselmişti.

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından barajlar boşalmaya başladı. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranları yüzde 50'nin altına geriledi. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 49.96 olarak ölçüldü. Başka bir değişle İstanbul barajlarının yarısı artık boş.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarındaki hızlı düşüşten Alilbeyköy barajı da nasibini aldı. Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 33.08'e kadar geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü.

İstanbul'a su sağlayan barajların 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 67.42'yla Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27.44 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %49.07

DARLIK %61,07

ELMALI %67,42

TERKOS %54.56

ALİBEYKÖY %33.32

BÜYÜKÇEKMECE %48.98

SAZLIDERE %42.72

ISTARNACALAR %27.44

KAZANDERE %37.32

PAPUÇDERE %43.05

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
