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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Yükselişe Geçti

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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son 14 günde yüzde 25.47'den yüzde 39.62'ye çıktı. En fazla artış Elmalı Barajı'nda yaşandı.

İSTANBUL'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 25.47'den yüzde 39.62'ye çıktı.Yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda bir zamanlar yüzde 10'lara kadar düşen doluluk oranı yüzde 50.89'a yükseldi. En fazla artış ise Elmalı Barajında oldu. Bir ay önce yaklaşık 20.92'ye ulaşan barajdaki doluluk oranı yüzde 88.38'e ulaştı.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 39.62 olarak ölçüldü. 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.47 olarak ölçülmüştü.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 50.89'a ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 2.92'ye kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 21.08'e ulaştı. İstanbul'un doluluk oraı en yüksek Elmalı Barajı oldu. Yüzde 20'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 88.38 olarak ölçüldü.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı % 88.38

Ömerli % 64.4

Darlık % 56.86

Alibeyköy % 50.89

Istrancalar % 40.47

Büyükçekmece % 25.05

Terkos % 23.67

Sazlıdere % 21.08

Kazandere % 13.53

Papuçdere % 10.08

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elmalı Barajı İstanbul İSKİ Çevre Hava Durumu İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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