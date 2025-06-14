İsrail'in Saldırısı Sonrası Esendere Gümrük Kapısı'nda Uzun TIR Kuyruğu

İsrail'in Saldırısı Sonrası Esendere Gümrük Kapısı'nda Uzun TIR Kuyruğu
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İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından Hakkari Yüksekova'daki Esendere Gümrük Kapısı'nda 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Şoförler, işlemlerin yavaşlamasından dolayı gecikme yaşandığını bildirdi.

İSRAİL'in İran'a saldırısının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Şoförler, saldırı sonrası yavaşlayan işlemler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı söyledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede gerginlik sürerken, Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yavaşlayan işlemler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrük kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluşurken, şoförler yavaşlayan işlemler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı söyledi. TIR şoförü Habip Batfer, "Dünden beri ülkemizde internet olmadığı için ailelerimize ulaşamıyoruz. Merak içerisindeyiz" dedi.

'ÜLKEMİZE DÖNMEYİ BEKLİYORUZ'

3 gündür sınır kapısında beklediğini ifade eden Mehmet Ali Ruhani ise "Ülkemize yapılan saldırı sonrası gümrük kapısında işlemler yavaş işliyor. Bu yüzden bizde kuyruğun bitmesini ve ülkemize dönmeyi bekliyoruz. Gelişmeleri ise internetten, Türk medyasına bakarak öğreniyoruz" diye konuştu. Türk vatandaşı Saide Genç de "2 gün önce bir akrabamızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a gittik. OrAdayken saldırı yaşandı. Bizler de sabahın erken saatlerinden gümrük kapısına gelerek ülkemize döndük" dedi. Diğer yandan sadece İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye, Türkiye'deki İran vatandaşlarının da ülkelerine dönmelerine izin veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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