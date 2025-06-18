İsrail Bağlantılı Hacker Grubundan İran'ın Kripto Para Borsasına Saldırı İddiası

İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubunun, İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, grubun, Nobitex'e yönelik siber saldırı düzenlediği ve kripto para borsasının "kaynak kodu ile iç bilgilerinin 24 saat içinde paylaşılacağı" öne sürüldü.

Nobitex'te kalan varlıkların risk altında olduğu savunulan açıklamada, İran'ın bu firmayı "yaptırımları ihlal etmek için kullandığı" ve bunun için kullanıcılarının firma altyapısını kullandığı iddia edildi.

Dün İran'ın "Sepah" adlı bankasını hacklediğini iddia eden grubun, daha önce de İran'a düzenlenen siber saldırıları üstlendiği belirtiliyor.