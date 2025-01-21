Isparta Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bildirici, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bildirici, "Özgür Suriye" kategorisinde Emre Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet, "Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", "Spor"da ise Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" fotoğraflarına oy verdi.

Bildirici, fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.