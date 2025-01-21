Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan edilmiştir
Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz

Ümit Özdağ: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Isparta Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Isparta Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki eserleri inceledi ve oy verdi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bildirici, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bildirici, "Özgür Suriye" kategorisinde Emre Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet, "Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", "Spor"da ise Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" fotoğraflarına oy verdi.

Bildirici, fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
img

Yurt dışından Ümit Özdağ'a sürpriz destek: Yanındayım
img

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
img

Kartalkaya'daki faciadan yeni görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti
Galatasaray, konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

RAMS Park'ta şok skor
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.