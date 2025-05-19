Isparta'da Üniversite Öğrencisi Suya Düştü, Arama Çalışmaları Başlatıldı

Isparta'da Üniversite Öğrencisi Suya Düştü, Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dengesini kaybederek suya düşen üniversite öğrencisi Muhammet Enes S. için arama çalışmaları sürdürülüyor. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21), dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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