Isparta'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
Isparta'da restoranda çıkan yangında hasar oluştu.
Pirimehmet Mahallesi 113 Cadde üzerindeki bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel