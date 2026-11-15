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Isparta 32 Kadın Basketbol, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 79-63 yendi

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Isparta 32 Kadın Basketbol, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 79-63 yendi
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Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 yendi. Sporcular, maçı izleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileyip galibiyeti ona armağan etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 mağlup etti.

Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan sporcular, çektikleri videoyla geçirdiği trafik kazası nedeniyle Başdeğirmen'e geçmiş olsun dileklerini ileterek galibiyeti kendisine armağan etti.

Kaynak: AA
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