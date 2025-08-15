İspanya'ya Düzensiz Göçmen Girişi 20 Bin 258 Oldu

İspanya'ya bu yılın ilk 7 ayında 20 bin 258 düzensiz göçmenin giriş yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 Düzensiz Göç Raporu'na göre, 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısı 20 bin 258 olurken, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30,2'lik bir düşüş gözlendi.

İspanya'ya doğru yasa dışı göçün büyük bölümü deniz yoluyla olurken, bu yılın ilk 7 ayında 653 tekne ile 18 bin 657 düzensiz göçmen ülkeye geldi.

İspanya'nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi olan ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adalarına bu yılın ilk 7 ayında 2024'ün aynı dönemine oranla yüzde 46,1 düşüşle 191 tekne ile 11 bin 575 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adalarının ardından en fazla ikinci düzensiz göçü alan Balear Adalarında ise göç akımının arttığı gözlendi.

İbiza, Mayorka gibi en turistik bölgelerinin olduğu Balear Adaları grubuna bu yıl 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında 230 tekneyle 4 bin 316 düzensiz göçmen geldi.

Balear Adalarına, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla deniz yoluyla yüzde 97,4 daha fazla düzensiz göçmenin gelmesi dikkati çekti.

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkarak Balear Adalarına ulaşan düzensiz göçmenlerden 3 bin 482'si Cezayirli ve Sahra altı Afrika ülkelerinden oluşuyor.

Balear Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Marga Prohens, "Düzensiz göçte diğer göç yolları azalırken, Balear Adaları rotası güçleniyor ve büyüyor." diyerek, merkezi hükümete deniz sınırlarında güvenliğin güçlendirilerek, daha fazla tespit ve kontrol kaynağı sağlanması çağrısında bulundu.