İspanya Başbakanı Sánchez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Görüştü: İkili İlişkiler Güçleniyor

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve işbirliğinin artırılacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıdığını vurguladı. Sanchez, Xi ile görüşmesini sosyal medyadan, "Bugün Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığım görüşmede, bu resmi ziyaretin ardından İspanya ile Çin arasındaki bağların güçlendiğini teyit ettim. Giderek daha belirsiz hale gelen bir dünyada İspanya, güven, diyalog ve istikrara dayalı bir AB-Çin ilişkisini destekliyor. Saygı ve pragmatizm temelinde inşa edilmiş çok kutuplu bir düzene doğru ilerlemeye devam etmeliyiz" notuyla paylaştı.

Sanchez, Çin Başbakanı Li Qiang ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'İspanya ve Çin konuştuğunda, yalnızca hükümetler arasındaki ilişkileri değil, toplumlarımız arasındaki bağları da güçlendirir. İşbirliği dolu bir gelecek için birlikte ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

