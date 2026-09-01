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İspanya'da Turizm Rekoru: Temmuz'da 11,5 Milyon Turist

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Turizm sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden İspanya, temmuz ayında turist sayısı ve gelirinde rekora ulaştı.

Turizm sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden İspanya, temmuz ayında turist sayısı ve gelirinde rekora ulaştı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), Sınır Turizm Hareketleri Anketi (Frontur) ve Turizm Harcamaları Anketi (Egatur) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, temmuz ayında diğer ülkelerden İspanya'ya 11 milyon 538 bin 796 turistin geldiğini ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,6'lık artış gözlemlendiğini duyurdu.

Temmuz ayında İspanya'ya gelen turistlerin harcamalarının da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,9 fazla olduğu ve toplamda 18 milyar 218 milyon avro olduğu açıklandı.

INE, İspanya'nın temmuz ayında hem turist sayısında hem de turist harcamalarından elde edilen gelirde rekor kırdığını vurguladı.

İspanya'nın temmuz ayında en çok İngiltere (2 milyon 187 bin 700), Fransa (1 milyon 587 bin 673) ve Almanya'dan (1 milyon 209 bin 462) turist aldığı, turistlerin en çok Balear Adaları, Katalonya ve Endülüs bölgelerini ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

INE'nin verilerine göre İspanya, 2026'nın ilk yedi ayında, bir önceki yıla oranla yüzde 4,6'lık bir artışla, toplam 58,1 milyon turist ağırladı.

Bu turistler yılın ilk 7 ayında toplamda 82 milyar 54 milyon avro (bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,8'lik artış) harcama yaptı.

Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre İspanya, 2025'te toplamda 96,8 milyon turist ağırlamıştı.

Kaynak: AA
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