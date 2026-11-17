İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesi asgari ücrete ve memur maaşlarına zam kararı aldı.

Bakanlar Kurulunda bugün alınan karar gereği, asgari ücrete yüzde 5,3, memur maaşlarına da yüzde 4,5 oranında artış yapıldığı bildirildi.

Buna göre yılda iki kez tam maaş tutarında ikramiye verilen ve yaklaşık 2,7 milyon işçiyi kapsayan brüt asgari ücret 1 Ocak 2027'den geçerli olmak üzere 1221'den 1286 avroya çıkacak ve bu tutardan gelir vergisi kesintisi yapılmayacak.

Ülkedeki 3 milyona yakın devlet memurunu etkileyecek maaş artışı da daha önceden sendikalarla varılan anlaşma çerçevesinde, 1992'den bu yana yıllık en büyük artışla 2027 yılı için yüzde 4,5 olarak onaylandı.

Zamların ocak ayında yürürlüğe girmesi için, önümüzdeki günlerde Meclis Daimi Komitesi tarafından onay alması gerekecek.

Alınan kararlarla ilgili ABD merkezli X adlı sosyal paylaşım ağındaki hesabından açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, 5 milyondan fazla işçinin maaşlarının artırıldığını vurgulayarak, "Çünkü bunu hak ediyorlar, çünkü ülkemizin ekonomik başarısı aynı zamanda onların çabalarının da bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz ise düzenlediği basın toplantısında, sol hükümetin görevde olduğu 2018'den bu yana asgari ücrette toplamda yüzde 75'lik artış yapıldığını ve bunun "ülkenin başarı öyküsü" olduğunu söyledi.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketler, şu anda muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi'ni (PP) favori gösteriyor.

Anketler, PP'nin aşırı sağcı Vox'un desteğiyle iktidara gelecek meclis çoğunluğunu yakalayacağını iddia ediyor.

Kaynak: AA