Haberler

İspanya'nın kuzeyindeki şiddetli rüzgar yaşamı felç etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar, okulların kapanmasına ve 61 kişinin yaralanmasına neden oldu. Uçuş iptalleri ve fabrikaların ara vermesiyle yaşam durma noktasına geldi.

İspanya'nın Katalonya başta olmak üzere kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar yaşamı felç etti.

Katalonya özerk bölgesinde okullarda eğitime ara verilirken, ağaçların devrilmesi ve çatı uçması gibi rüzgarın neden olduğu olaylar nedeniyle 2'si ağır 61 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetim hükümeti ve yerel yönetim yetkililerinden yapılan açıklamalarda, rüzgarın saatteki hızının 167 kilometreyi bulduğu bölgede gün içinde itfaiye ve güvenlik görevlilerinin 2 binden fazla noktada acil müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 10 kadar uçağın da iniş için başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, havalimanı çevresinde rüzgarın saatteki hızının 92,5 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca Seat ve Ebro gibi bazı büyük fabrikalar kötü hava şartları nedeniyle vardiyalı çalışmalara ara verdiklerini duyurdu.

Fırtına ülkenin kuzeyindeki Galiçya ve Bask bölgelerini de olumsuz etkilerken, meteoroloji yetkilileri denizde dalga boyunun 10 metreye kadar çıktığını aktardı.

Araçların devrilmesine yol açan kötü hava şartları ciddi zarara yol açtı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı